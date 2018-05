Provano a scippare il Rolex ad un anziano turista: fermati, processati e condannati

Trent'anni, di Napoli, è stato arrestato per un tentativo di scippo avvenuto alcuni giorni fa in piazza Salvo D'Acquisto, ai danni di un turista.

La vittima, un 82enne thailandese, era arrivato in città con una nave da crociera. Mentre circolava a piedi per il centro cittadino il tentato scippo, volto a sottrargli il Rolex che aveva al polso. Il “colpo” però non è andato a segno e l'anziano turista – nonostante lo shock – è riuscito ad imbarcarsi di nuovo.

Insieme al 30enne è stato fermato anche un complice di 19 anni. Entrambi sono stati condannati nel processo con rito abbreviato: il primo a tre anni e sei mesi, il secondo a due con pena sospesa.