Per venti euro getta un'anziana a terra e scappa: arrestato (VIDEO)

Nella mattinata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, a carico di un 25enne raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di rapina aggravata e lesioni.

La misura cautelare compendia gli esiti di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli ed eseguite dai poliziotti della Squadra Mobile partenopea in relazione ad una rapina avvenuta nel mese di ottobre 2019 ai danni di una anziana donna di 79 anni nella zona dei Quartieri Spagnoli. La vittima nel recarsi a fare la spesa è stata notata e pedinata da un giovane che atteso il momento propizio in cui non vi erano passanti, la strattonava con forza facendola rovinare al suolo per impossessarsi della borsa contenente un telefono cellulare di esiguo valore, 20 euro ed alcuni documenti.

La violenta azione delittuosa ha provocato alla vittima molteplici traumi, che ne hanno comportato il ricovero a causa della frattura dell’omero e diverse escoriazioni.