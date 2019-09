Violento scippo in piazza Cavour, turista in ospedale. Scippatore arrestato due mesi dopo

Lo scorso mese di giugno in Piazza Cavour una turista è stata violentemente scippata di una collana d’oro da un uomo riuscito a dileguarsi con un complice a bordo di uno scooter. Grazie alle descrizioni fornite della vittima, che hanno consentito di identificare l’uomo, stamattina i poliziotti hanno arrestato S.P., 31enne raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto con strappo e lesioni personali aggravate.