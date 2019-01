Scippò un pensionato all'uscita dal negozio: scoperto

È già in carcere per un altro reato ma è stato riconosciuto come autore di uno scippo ad un anziano a Pompei. Notificata in carcere un'ordinanza di custodia cautelare ai danni di un 51enne con l'accusa di furto aggravato. Il Gip del tribunale di Torre Annunziata ha emesso il provvedimento ai danni dell'uomo già in carcere a Poggioreale per spaccio di stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Pompei hanno riconosciuto nel pregiudicato colui che ha rubato il portafogli ad un anziano, appena uscito da un negozio di via Duomo, dopo averlo affiancato alla guida di uno scooter. Dall'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari hanno ipotizzato che possa essere lui il possibile autore del gesto.