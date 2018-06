Magistrato scippato a via Chiaia: ferita alla testa

Passeggiava in scooter lungo la strada dello shopping di lusso napoletana: via dei Mille. Lì l'hanno assaltata dei banditi con l'obiettivo di rubarle la borsa. Oggi pomeriggio intorno alle 16 un magistrato è stato scippato a bordo del suo scooter all'altezza del museo Pan. Dei malviventi l'hanno affiancata e l'hanno scippata dalla borsa. Lei ha provato ad opporre resistenza ma non ce l'ha fatta ed è caduta a terra battendo la testa.

È stata soccorsa dal marito, anch'egli magistrato, ma ha riportato una ferita alla testa. È stato necessario l'intervento di un'ambulanza che l'ha portata all'ospedale Cardarelli per le cure del caso. I ladri sono riusciti a scappare ma sulle loro tracce ci sono gli agenti della polizia che stanno visionando le telecamere di sorveglianza dei negozi per provare a stabilire la loro identità.