Spinge un anziano e gli strappa la catenina d'oro: arrestato

Un 34 enne di Napoli - quartiere Secondigliano, è stato arrestato dai carabinieri di Lusciano (Caserta) per furto aggravato in quanto identificato come colui che strappò la collanina d'oro a un 71enne dopo averlo strattonato con forza all'interno della sua abitazione.

L'episodio risale a fine agosto, quando l'uomo si introdusse all'interno del cortile dell'abitazione dell'anziano residente a Lusciano strappandogli, con forza, la collanina d'oro. Per compiere l'azione, ingannò l'anziano chiedendo delle informazioni e spingendolo poi a terra con violenza, costringendolo a lasciare la collanina.

Nel corso della perquisizione domiciliare a Secondigliano i carabinieri hanno rinvenuto l'intero abbigliamento indossato dall'uomo durante il furto. Il provvedimento cautelare è stato firmato dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura.