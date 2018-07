Scippo: carabiniere libero dal servizio lo arresta

Un 43enne di Boscoreale è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver derubato a Pompei una giovane ferma ad un incrocio. Fortunatamente per la vittima, un brigadiere libero dal servizio ha visto la scena e ha inseguito il malvivente allertando i colleghi. E’ accaduto tutto molto in fretta. La 28enne alla guida di una Chevrolet Matiz era ferma ad un incrocio su via Astolelle.

Il malvivente, invece, era in sella ad un piaggio liberty. Ha fatto una manovra azzardata e si è affiancato alla giovane per scusarsene. Subito dopo però ha afferrato la borsa che la 28enne aveva accanto a sé sul sedile del passeggero ed è scappato. La vittima non si è persa d’animo e si è lanciata all’inseguimento del ladro. Un inseguimento che è durato poco perché poi lo ha perso. Il malvivente invece è stato raggiunto dal brigadiere libero dal servizio che, aiutato anche dai colleghi della stazione di Pompei nel frattempo intervenuti, è riuscito a bloccarlo. Il 43enne è ora ai domiciliari