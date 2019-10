Rubarono la borsa dall'auto di una signora: due uomini in manette

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno eseguito la misura della custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Nola, su richiesta della procura locale, a carico di un 42enne italiano e un 20enne bulgaro già noti alle forze dell’ordine e domiciliati a Boscoreale. Sono ritenuti autori di uno scippo commesso il pomeriggio del 13 settembre a Terzigno. In sella a uno scooter si erano avvicinati all’auto di una donna che stava rientrando a casa, il 42enne era sceso dal motorino, aveva infilato il braccio nell’abitacolo, approfittando del finestrino aperto a metà, e aveva arraffato la borsa che la vittima teneva sul sedile del passeggero.



Subito dopo il furto la signora aveva sporto denuncia ai carabinieri portando con sé le immagini registrate dalle telecamere di casa sua. Grazie alle telecamere ma anche alla conoscenza del loro territorio e dei soggetti pericolosi, i carabinieri sono riusciti a identificare i due scippatori. Li hanno trovati nelle loro abitazioni e portati in caserma. Durante le perquisizioni domiciliari inoltre i militari hanno rinvenuto gli indumenti che i due indossavano il giorno dello scippo. Uno addirittura indossava la stessa maglietta anche quando i carabinieri lo hanno stanato. Sequestrato anche lo scooter utilizzato per lo scippo: era parcheggiato fuori casa del 20enne a cui un ragazzo lo aveva prestato ignaro di cosa ci avrebbe combinato. Terminate le formalità, il 20enneè stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre il 42enne è stato portato in carcere dove era già detenuto per altra causa.