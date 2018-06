“Scippo” ad un 73enne: cade e si rompe la mandibola

Ancora uno “scippo” violento a Napoli. Ancora un anziano vittima della ferocia di ladri a bordo di scooter. Un 73enne è stato derubato di 700 euro da due uomini a bordo di uno scooter a Barra. L'anziano li aveva appena ritirati all'ufficio postale quando, arrivato a via Villa Bisignano, è stato avvicinato dai due banditi che lo hanno strattonato per portargli via i contanti.

Strattonandolo, lo hanno fatto cadere a terra. Nella caduta l'anziano ha urtato con la faccia sull'asfalto procurandosi una frattura alla mandibola. L'anziano è stato portato all'ospedale Loreto Mare dove è stato curato. Per lui una prognosi di 30 giorni. Gli investigatori sono sulle tracce dei malviventi.