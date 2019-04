Anziana scippata a Giugliano: insegue i malviventi, poi si accascia al suolo per un malore

Paura in pieno giorno a Giugliano. Dei malviventi sono entrati in azione in via Licoda, scippando una donna anziana.

La vittima li ha inseguiti fino in via Roma, per poi accasciarsi al suolo a causa di un malore. È stata subito soccorsa dai presente, che hanno atteso con lei l'arrivo di un'ambulanza.

Non sono al momento note le condizioni dell'anziana, mentre è caccia all'uomo per scovare gli scippatori. A riportare la notizia è il Meridiano.