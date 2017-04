Piazza Municipio, anziana scippata e trascinata sull'asfalto

Una donna di 80 anni, nata in provincia di Brindisi, si trovava in via Verdi, a pochi passi dalla sede del Consiglio comunale, nei pressi di piazza Municipio, quando è stata avvicinata da uno scooter con due persone a bordo.

L'anziana è stata scippata della borsa ed è caduta rovinosamente sull'asfalto, dopo essere stata strattonata dai malviventi.

La donna è stata soccorsa e trasportata al Loreto Mare: ha riportato contusioni multiple ed escoriazioni. Sul caso indaga la polizia.