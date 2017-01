Scippo a Soccavo: anziana in ospedale

Stava camminando tranquillamente lungo via Giustiniano a Soccavo quando le sono arrivati alle spalle per rubarle la borsa. Poteva finire ancora peggio la disavventura che ha visto coinvolta una 67enne ieri nel quartiere napoletano. La donna è stata scippata della borsa da due malviventi a bordo di uno scooter. Per effettuare il furto, i ladri non si sono curati del fatto che abbiano scaraventato la donna a terra e sono scappati con refurtiva.

La 67enne, cadendo, si è fratturata il braccio. Immediatamente soccorsa dai passanti è stata trasportata da un'ambulanza al vicino ospedale San Paolo di Fuorigrotta dove è stata medicata. Fortunatamente non c'è stata alcuna complicazione e le è stato apposto solo il gesso ed è stata ritenuta guaribile in 30 giorni. Sull'accaduto sono in corso le indagini della Polizia del vicino commissariato. Si studiano i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.