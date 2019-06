Scippi alle anziane a Posillipo: 24enne in manette

Era già in carcere per una rapina messa a segno lo scorso 19 giugno. È stato ritenuto l'autore di altri sei scippi messi a segno ai danni di donne anziane a Posillipo. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai danni di in 24enne del quartiere Stella con l'accusa di furto aggravato.

I militari l'hanno fatto nel carcere di Poggioreale dove il 24enne è già detenuto. Il giovane è accusato di aver messo a segno sei scippi tra novembre e dicembre 2018. Le vittime erano tutte anziane del quartiere Posillipo diventando il bersaglio preferito dello scippatore.