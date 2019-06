Incinta, scippa il cellulare a due turisti nella Galleria Umberto: denunciata

Fermata in via Verdi una donna incinta, in stato avanzato di gravidanza. L'accusa per lei è di aver scippato un telefono ad una coppia di turisti mentre questi erano seduti al tavolo di un ristorante della Galleria Umberto.

Il fermo, operato da alcuni agenti della polizia municipale, è avvenuto in via Verdi. L'autrice del furto è stata condotta nella sezione Chiaia, dove non ha mostrato documenti agli operanti.

Le vittime del furto l'hanno denunciata. Il cellulare è stato comunque recuperato e restituito ai proprietari.