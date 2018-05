Piazza Garibaldi: scippato scippa lo scippatore

Potrebbe sembrare il titolo di un film comico o una scena di una gag. Ma racchiudere in “scippato scippa lo scippatore” la vicenda che si è consumata questa mattina a piazza Garibaldi dà l'esatta idea dei fatti. Poco dopo le 12 un 54enne turista di Torino è stato vittima di uno scippo. Un giovane gli ha sfilato il cellulare dalla tasca della giacca. La vittima se n'è però accorta in tempo ed è riuscito a riprendersi a volo il cellulare afferrando il ladro per lo zaino.

Per scappare quest'ultimo ha lasciato il suo zaino nelle mani del turista e si è dato alla fuga. Di fatto lo scippatore è rimasto scippato. Il turista ha poi sporto denuncia alla polizia ferroviaria che adesso sta risalendo all'autore del furto basandosi sia sulla descrizione della vittima che sul contenuto dello zaino rimasto nelle sue mani.