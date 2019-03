Piazza Bovio, turisti greci scippati: "Ennesimo schiaffo al turismo partenopeo"

Ieri sera, intorno alle 20/20,30, una coppia di greci in vacanza a Napoli, stava facendo ritorno nel bed and breakfast dove alloggiavano, quando a piazza Bovio, all'incrocio con via Depretis, sono stati scippati. Un uomo, giunto in sella ad uno scooter, si è avvicinato di soppiatto e ha scippato alla donna la borsa, facendo poi perdere le proprie tracce.

All'interno della borsa un portafogli con 15 euro, carte di credito (subito bloccate dai turisti) e il telefonino della donna. I malcapitati hanno fatto la denuncia ai carabinieri. "Si tratta dell'ennesima brutta pubblicità per il turismo napoletano. Facciamo tanto per trattare al meglio i nostri clienti e poi capitano questi atti delinquenziali che rovinano il nostro lavoro", denuncia a NapoliToday Simona, titolare di una struttura ricettiva in città.