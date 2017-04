Scippata della borsa in via Manzoni: "Aggredita da due centauri"

Scippata della borsa in via Manzoni: brutta avventura per una ragazza che, fortunatamente, non è rimasta ferita. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione giunta alla sala operativa del 113. La vittima era stata aggredita da due centauri mentre stava attraversando la strada: i malviventi le hanno strappato la tracolla per poi allontanarsi velocemente.

La vittima ha fornito alla polizia i primi elementi per avviare le indagini. I centauri potrebbero infatti presto tornare a colpire con la stessa tecnica. Non si esclude che possa aver agito un gruppo proveniente da un'altra zona della città.