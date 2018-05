"Se ti avessi presa sarebbe finita male. Sono di origini napoletane": Ellen Pompeo scippata a Firenze

Brutta disavventura a Firenze per Ellen Pompeo, protagonista di Grey's Anatomy nel ruolo di Meredith.

L'attrice, alle 14 circa, è stata borseggiata mentre stava pranzando al ristorante Frescobaldi, in zona piazza della Signoria. A chiamare il 113 i dipendenti del locale. La polizia ha cercato di risalire al ladro senza ottenere grandi risultati, ma poco dopo la borsa dell'attrice è stata trovata sul lungarno con all'interno Iphone e il portafoglio senza contanti.

Ellen, felice di essere di nuovo in possesso del proprio smartphone, ha pubblicato un post su Instagram nel quale ringrazia la polizia e i dipendenti del ristorante, rivolgendosi poi al ladro: "Stavo rintracciando il mio telefono, se ti avessi preso non sarebbe finita bene per te, sono buona e cara ma non dimenticare le mie origini napoletane".

