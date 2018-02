Ruba il telefonino ad una turista giapponese: tenta la fuga lanciandosi dalle scale

Approfitta della calca di viaggiatori diretti a Sorrento nella stazione Garibaldi della Circumvesuviana e ruba il cellulare ad una giovane giapponese, che lo custodiva in una borsa.

Il 40enne, che aveva precedenti per medesimi reati, è stato inseguito per le vie della città ed arrestato dagli operatori Polfer, che avevano già notato gli strani movimenti dell'uomo.

Lo scippatore ha rischiato anche di essere investito dalle automobili che sopraggiungevano nelle vie limitrofe a piazza Garibaldi nel suo maldestro tentativo di fuga. Giunto in Ufficio ha tentato la fuga lanciandosi nella scale spintonando gli agenti. L'uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Napoli nella giornata di domani. La turista giapponese derubata non si era accorta di nulla e aveva proseguito il suo viaggio per Sorrento.