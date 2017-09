Le strappa la collana e poi la fa cadere a terra: 35enne arrestato

Un 35enne è stato arrestato in flagranza per rapina dai carabinieri della stazione di Pomigliano. L'uomo ha avvicinato per la strada una pensionata 78enne del posto: l’ha aggredita spingendola a terra e le ha strappato dal collo la catenina d’oro per poi scappare ala guida di uno scooter.

La signora ha chiesto subito aiuto al 112. I militari, giunti sul luogo, hanno ricostruito la dinamica e identificato il malvivente, rintracciandolo a casa dove si era rifugiato.

Bloccato e perquisito, aveva nascosto la refurtiva in bocca. Ora il 35enne è in carcere.