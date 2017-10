Sciopero dei vigili il primo novembre: caos annunciato

Vogliamo ringraziare la Polizia Municipale per le operazioni di controllo sulla movida realizzate nella notte tra sabato e domenica. Il numero di contravvenzioni rilevate, oltre 850 verbali per divieto di sosta, somministrazione di alcolici a minori e altre violazioni, dimostra la condizione di grande anarchia che regna nei fine settimana nella nostra città. Per questo auspichiamo che non si sia trattato di un intervento spot, ma venga replicato tutti i fine settimana in modo da creare i presupposti per una ‘movida tranquilla’. Al tempo stesso troviamo assurda la scelta dei vigili di incrociare le braccia proprio nella giornata del primo novembre, data legata al culto dei morti, quando l’intera città si muove per rendere omaggio ai defunti. Penalizzare la cittadinanza proprio in questa giornata è una scelta profondamente sbagliata che. Di certo, non aiuta a far crescere la stima e il rispetto per la Polizia Municipale”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e i consiglieri comunali del Sole che Ride, Stefano Buono e Marco Gaudini.