Sciopero dei treni venerdì 8 febbraio: la situazione

La mobilitazione indetta dal sindacato Orsa coinvolge tutto il personale di Trenitalia. Per il personale mobile (macchinisti, controllori ecc) lo sciopero dei treni è iniziato alle 9 di mattina e terminerà alle 17 mentre per il settore vendita e assistenza l'orario è stato dalle 3 di questa notte alle 2 di sabato 9 febbraio. Il sindacato Orsa protesta contro l"Organizzazione del lavoro che non può chiamarsi tale senza risorse"; i dirigenti "che non programmano ma vivono alla giornata"; l'azienda "che non dà valore e rispetto al servizio che diamo alla clientela, ai viaggiatori delle Frecce come ai pendolari del Regionale". Nel comunicato sindacale si chiama in causa anche la tutela del lavoro che rischia di essere "soppiantato da emettitrici, punti vendita esterni, canali internet". Si chiede anche un "serio ricambio generazionale", unito a "un piano di assunzioni per tutte le Regioni", olter che la stabilizzazione dei contratti a termine.

Treni cancellati e fasce di garanzia

Trenitalia comunica che saranno garantiti i servizi dei treni Freccia, che in alcune regioni potrebbero essere confermati tutti i treni previsti e che nelle regioni in cui ci saranno più adesioni allo sciopero sarà privilegiato il mantenimento delle corse negli orari di punta. Trenitalia informa genericamente che "sulle linee regionali si prevede l’effettuazione di servizi con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori" e che "su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria".

Sono garantiti i convogli regionali che circolano dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Si rimanda comunque al sito Trenitalia - alla sezione 'Servizi minimi garantiti in caso di sciopero' - per informazioni più dettagliate sui singoli treni.

Aggiornamenti in tempo reale

Informazioni su collegamenti nelle agenzie di viaggio convenzionate e attraverso i new media del Gruppo FS Italiane: FSNEWS.it, la radio web FSNEWS Radio e l'account Twitter @fsnews_it, al call center (892021) e al numero verde 800892021 (attivo dalle 8.00 di giovedì 7 alle 2.00 di sabato 9 febbraio). Sul sito web viaggiatreno.it sarà possibile rilevare la situazione in tempo reale della circolazione dei convogli Trenitalia sull'intera rete nazionale.

La notizia su: Today.it.