Sciopero generale l'8 marzo: si fermano i trasporti e le scuole

Si rischia la paralisi l'8 marzo per lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, compreso il comparto della scuola.

Trasporti

Problemi per chi dovrà viaggiare in treno: il sindacato Usb ha indetto uno sciopero di 21 ore da mezzanotte alle 9 di sera per i lavoratori del comparto ferroviario. Possibili disagi, dunque, anche sulle tratte regionali di Trenitalia. Disagi anche per chi viaggia in aereo, per l'adesione allo sciopero di piloti e assistenti di volo. Previsto anche lo stop di ENAV per 4 ore (13.00-17.00).

Il personale di Alitalia incrocerà le braccia per tutto il giorno e verrà affiancato dai dipendenti di Meridiana Fly e Air Italy per 4 ore (12.00-16.00).

Scuola

Il Miur ha chiarito che lo sciopero generale interesserà tutti i lavoratori pubblici, privati e cooperativi, inclusa la scuola. Lezioni dunque a rischio anche in Campania.