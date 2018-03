Sciopero trasporti 8 marzo, Funicolari e Linea 1 regolari

La Linea 1 della Metropolitana di Napoli e le funicolari Centrale, di Chiaia e di Montesanto effettuano corse regolari, nonostante lo sciopero dei trasporti. Ad annunciarlo è Anm sui proprio canali social.

Poche, dunque, le adesioni in città all'agitazione proclamata dall'organizzazione sindacale Usb, tanto da non paralizzare il trasporto pubblico locale. Un nuovo aggiornamento sulla situazione - informa Anm - ci sarà intorno alle ore 15,00.