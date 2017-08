Una domenica di disagi: trasporti fermi 24 ore per lo sciopero

Giornata di disagi oggi a Napoli per lo sciopero di 24 ore proclamato dall'Unione sindacale di base in un giorno cruciale per la mobilità, tra rientri di vacanzieri e la partita del Napoli stasera al San Paolo.

La linea 1 della metropolitana è chiusa, così come la funicolare di Montesanto e la Centrale: le tre linee garantiscono le corse solo in due fasce di garanzia. La funicolare di Chiaia non effettua le fermate intermedie, e sono ferme le scale mobili dell'Azienda napoletana mobilità al Vomero. Ressa alle fermate dei bus della linea 610 per la totale adesione dei dipendenti allo sciopero.

Ad aderire allo stop, anche le linee del deposito di Cavalleggeri Aosta. Situazione diversa negli altri impianti dove il dato si attesta intorno al 30%.