Venerdì nero per i trasporti a Napoli: sciopero dei dipendenti Anm e Eav

E' un venerdì nero per i trasporti a Napoli, a causa dello sciopero proclamato dai dipendenti di Anm e Eav.

Sulle pagine ufficiali dell'azienda di trasporto pubblico cittadina, sono molte le segnalazioni di ritardi e sospensioni linee bus sin dalle prime ore del mattino.

Funicolari al palo dalle 9,20 alle 17,00 e dalle 19,50 fino alla chiusura. Le ultime corse della Metro Linea 1, invece, sono previste intorno alle 10,30, mentre la ripresa del servizio è fissata per le 15,14 con la prima corsa da Piscinola e per le 15,54 con prima corsa da Garibaldi.

Ripercussioni si stanno verificando sul traffico veicolare in molte zone della città, in particolare in quella collinare.

SCIOPERO EAV 22 GIUGNO 2018 - LE CORSE GARANTITE