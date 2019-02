Anm, sciopero dei trasporti indetto dai sindacati per venerdì 8 marzo

Si è chiusa "negativamente" la procedura in cui le Organizzazioni Sindacali Usb, Faisa Confail e Orsa chiedevano la riorganizzazione del settore di superficie in Anm. Lo rendono noto i sindacati che specificano: "Dopo oltre due mesi di richieste da parte delle nostre Organizzazioni Sindacali di aprire un tavolo di confronto teso a riorganizzare il pessimo settore di superficie in ANM stamattina l'azienda si è presentata senza alcuna proposta". Per questo motivo i sindacati hanno indetto uno sciopero dei trasporti per venerdì 8 marzo.

"Non si capisce, a questo punto, per quale motivo si prospettino ancora avanzamenti di carriera e promozioni", aggiungono i sindacati. "La città di Napoli merita un trasporto all'altezza", concludono le rappresentanze.