Trasporti, sciopero nazionale mercoledì 24 luglio

Mercoledì 24 luglio è previsto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico. A rischio treni, autobus e metropolitane.

Il programma, secondo diverse modalità, proporrà: 8 ore di stop per il comparto ferroviario (fascia oraria a rischio compresa tra le 9.01 e le 17.01), 4 ore di stop per il trasporto pubblico (Sita ore 9-13), 24 ore per il marittimo, 12 ore per i porti e 24 ore per i taxi.