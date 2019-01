Sciopero dei trasporti in arrivo: il 21 gennaio stop a bus, metro e funicolari

I sindacati del settore trasporti (Cgil, Cisl, Faisa Cisal, Ugl-Fna e Uil) hanno indetto uno sciopero di 4 ore in programma lunedì 21 gennaio. A Napoli lo sciopero riguarderà il trasporto pubblico locale. Anm non ha ancora comunicato nulla in materia, ma è prevedibile che dalle 10 alle 14 del 21 gennaio lo stop riguarderà metropolitana, autobus e funicolari. L'astensione è stata decisa contro le proposte europee sui nuovi tempi di guida e di riposo.



Le modalità e le eventuali fasce di garanzia all'interno dello sciopero saranno stabilite in seguito.

