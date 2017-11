Sciopero taxi: blocco totale a Napoli

Altissime le adesioni allo sciopero dei tassisti napoletani. La conferma arriva da Ciro Langella, rappresentante dell'Uti, recatosi a Roma per prendere parte al presidio dinanzi al ministero dei Trasporti.

Si registrano disagi in particolare negli snodi cittadini legati al turismo, in particolare all'aeroporto di Capodichino e a Piazza Garibaldi. Affollate le linee della metro, prese d'assalto visto lo sciopero dei taxi, in particolare la linea 1 in direzione Garibaldi-Piscinola. Lo sciopero nazionale proseguirà sino alle ore 22.00.