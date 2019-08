Capodichino, rientro dalle vacanze a rischio: sciopero Ryanair in arrivo

È a rischio il rientro dalle vacanza di molti napoletani. Il 22 e il 23 agosto infatti, i prossimi giovedì e venerdì, è programmato uno sciopero dei piloti e dei primi ufficiali della compagnia aerea Ryanair, particolarmente attiva nello scalo partenopeo di Capodichino. Uno sciopero che, al momento, è previsto si ripeta dal 2 al 4 settembre prossimi.

A scioperare saranno i lavoratori inglesi iscritti al sindacato Belpa, e – solo per lo stop previsto ad agosto – gli irlandesi iscritti al sindacato Forsa/Alpa. A monte della protesta il fatto che la compagnia irlandese non adegui il trattamento economico dei suoi dipendenti e – a detta dei sindacati – assuma comportamenti ritenuti "antisindacali".

A oggi non è noto l'elenco definitivo dei voli che saranno cancellati, ma la protesta dovrebbe coprire il 26% dei dipendenti. I voli in partenza e in arrivo in Italia per come sono le cose al momento non dovrebbero essere coinvolti dalla protesta, ma la situazione è in continua evoluzione.

La risposta di Ryanair

Intanto il capo del personale della Ryanair Eddie Wilson ha reso noto che l'azienda sta facendo di tutto per evitare disagi ai passeggeri, questo pur non "cedendo a richieste irragionevoli provenienti dai lavoratori maggiormente retribuiti".