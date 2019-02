Sciopero Asia: il 19 marzo niente raccolta dei rifiuti

La 'procedura di raffreddamento' aperta il 29 gennaio dalla rappresentanza sindacale di Asia Napoli si è conclusa negativamente: i sindacati - si legge in una nota - "prendono atto dell'impossibilità di proseguire le trattative per gli accordi disattesi e le continue contestazioni vessatorie. [...] Il management di Asia Napoli non ha mostrato alcun segno di disponibilità a un confronto costruttivo. [...] Il Comune di Napoli ha l'obbligo di intervenire per verificare l'adeguatezza della struttura". Per questi motivi i sindacati di Asia Napoli hanno indetto uno sciopero di tutti i lavoratori che si protrarrà - con l'esclusione delle prestazioni indispensabili - per le 24 ore intercorrenti dalle 0:00 alle 24:00 del 19 marzo 2019.