Sciopero Whirlpool paralizza piazza Garibaldi: "Pronti a bloccare Napoli tutti i giorni"

"Oggi siamo stati buoni, ma siamo pronti ad alzare il tiro se non avremo le rispote che aspettiamo". Tornano gli operai della Whirlpool di Ponticelli. In duecento hanno marciato dallo stabilimento di Ponticelli alla stazione Garibaldi di Napoli.Il corteo ha provato a raggiungere i binari, ma un cordone della polizia, in assetto antisommossa, ha impedito loro di entrare.

I dipendenti chiedono al Governo di mostrarsi forte con l'azienda che dalla fine di maggio ha avviato le procedure per la cessione della fabbrica. Tra le bandiere esposte dai lavoratori è spuntata anche quella del kurdistan in segno di solidarietà al popolo curdo che sta fronteggiando l'attacco turco in Siria.