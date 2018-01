Sciopero improvviso di metro e bus: forti disagi in città

Napoli in ginocchio nei trasporti per lo sciopero scattato alle prime ore di questa mattina: sospese le linee dei bus e della Linea 1 metropolitana, sull'intera tratta.

A causare lo sciopero i lavoratori della Samir, la ditta di pulizie di Anm (Azienda napoletana mobilità), che impediscono l'uscita dei bus dai depositi e la circolazione dei treni della metropolitana. "I lavoratori Samir hanno deciso di protestare contro i ritardi per i pagamenti degli stipendi di gennaio. Dopo la riunione di ieri in prefettura, infatti, si è saputo che gli emolumenti di gennaio per i 337 dipendenti della ditta, saranno percepiti addirittura entro il 15 di febbraio. È vero, il concordato preventivo aperto da ANM il 22 dicembre non permette di pagare i fornitori senza il permesso del commissario straordinario. È vero, la SAMIR avanza oltre 5 milioni di euro da ANM. È vero, la crisi attanaglia tutto il mondo del trasporto pubblico locale nazionale. Ma ora mi domando, questa crisi provocata da politica ed istituzioni più in generale, la devono pagare gli operai? Ed allora ben venga qualsiasi forma di protesta! Il problema è che non siamo più abituati a vedere lavoratori protestare, consideriamo normale che a pagare siano sempre i più deboli. Invece stamattina la città è paralizzata, ed aldilà dei formalismi, se fosse il caso o meno, io sono dalla parte dei lavoratori e della loro sacrosanta disperazione". E' la nota inviata alla redazione dei lavoratori dell'azienda.

Restano in regolare servizio invece le Funicolari di Montesanto, Centrale, Chiaia e Mergellina.