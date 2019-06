Metalmeccanici in piazza Matteotti, commozione per gli operai Whirlpool

"Vogliamo continuare a fare quello che sappiamo fare: le lavatrici": c'è commozione sul palco quando gli operai Whirlpool spiegano ai compagni lavoratori, accorsi da tutto il Meridione in piazza Matteotti, le loro ragioni all'interno della vertenza aziendale. Nella piazza blindata, tra Questura e via Monteoliveto, sono arrivati in migliaia, con diverse sigle sindacali, da tante realtà produttive del Sud Italia.

Sul palco anche Rosalia Porcaro, che agli esordi, a TeleGaribaldi, impersonava l'operaia Veronica, impiegata nel settore della pelletteria. "Si sono venduti l'immagine di Napoli con i panni stesi", ha scherzato l'attrice. "E ora non ci vogliono far fare le lavatrici". A Napoli anche tanti operai delle acciaierie di Terni, arrivati per portare solidarietà ai colleghi che lavorano per la Whirlpool.

"Bisogna rilanciare l'economia del Paese, c'è bidsogno di una politica industriale in grado di rispondere all'esigenza dell'impresa 4.0, ma anche alle esigenze del lavoratori di avere reddito e tutele": così Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil, che ha preso parte al corteo dei metalmeccanici a Napoli. "Oggi diamo un segnale al Governo".