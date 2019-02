Duemila guardie giurate in strada: la protesta

Compatte e numerose: oltre duemila guardie giurate hanno sfilato in corteo a Napoli per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Uno sciopero indetto a livello nazionale per due giorni (ieri e oggi, ndr) e che ha coinvolto anche la città di Napoli. Da programma il corteo si conclude a piazza Matteotti dove è in programma un comizio finale. In contemporanea la manifestazione si sta svolgendo anche a Milano.

I motivi della protesta

Sempre le stesse le doglianze che riguardano 70mila guardie giurate: il loro contratto nazionale di lavoro non viene rinnovato dal 2015. Un mese fa le parti si sono incontrate per una definizione che però non ha convinto i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, e Uiltucs-Uil.