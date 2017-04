Guardie giurate in corteo nel centro di Napoli: la protesta

Giornata di protesta per le guardie giurate, che hanno sfilato in corteo questa mattina nelle strade del centro di Napoli per chiedere il rinnovo del contratto.

Inevitabili le ripercussioni per il traffico veicolare nella zona, in particolare in via Medina e strade limitrofe.

Gli addetti alla vigilanza privata, appartenenti a varie sigle sindacali tra cui la Cisl, sono partiti alle ore 10,00 circa da Piazza Matteotti e hanno raggiunto la sede della Prefettura in Piazza del Plebiscito, dove una loro delegazione è stata ricevuta.