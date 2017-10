Sciopero generale il 10 novembre: si rischia il caos

Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private il 10 novembre. A rischio a Napoli i treni e i mezzi del trasporto pubblico locale. Aderiranno allo sciopero i lavoratori aderenti alle sigle Cib-Unicobas, Cobas-Confederazione dei comitati di base, Unione sindacale di base.

Sciopero treni e aerei

Sui treni a lunga percorrenza il servizio potrebbe essere interrotto dalle 21 del 9 alle 20.59 del 10 novembre, su quelli regionali dalle 21 del 9 alle 17.59 del 10. Disagi anche per le agitazioni dei controllori di volo dell’Enav che aderiscono a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T e Unica, che si fermano per 4 ore, per il personale turnista dalle 13 alle 17 e per quello normalista 4 ore a fine orario di servizio.

Sciopero metro, bus e tram

Sciopero anche per il trasporto pubblico locale.

TAXI

Il 21 novembre protesteranno invece i tassisti, anche se ci sono ancora possibilità di un differimento dell'agitazione.