Sciopero Anm, il 21 maggio si fermano per 24 ore le funicolari

L'Anm ha annunciato un nuovo sciopero che prevede lo stop delle Funicolari. Lunedì 21 maggio, per 24 ore, le quattro linee napoletane si fermeranno in virtù di uno sciopero indetto dai sindacati FAISA, CISAL e UGL. Di seguito, nel dettaglio, gli orari di garanzia indicati per ciascuna delle quattro linee delle funicolari ANM.

LINEA FUNICOLARE CHIAIA (dal Vomero al Parco Margherita): garantito il servizio dalle 7:00 (prima corsa) alle 9:20. Lo sciopero riprende fino alle 16:59. Servizio nuovamente garantito dalle 17:00 (prima corsa) alle 19:50 (ultima corsa della giornata). Lo sciopero riprende dalle 20:00 a fine servizio.

LINEA FUNICOLARE CENTRALE (dal Vomero a Piazza Augusteo): garantito il servizio dalle 7:00 (prima corsa) alle 9:20. Lo sciopero riprende fino alle 16:59. Servizio nuovamente garantito dalle 17:00 (prima corsa) alle 19:50 (ultima corsa della giornata). Lo sciopero riprende dalle 20:00 a fine servizio.

LINEA FUNICOLARE MONTESANTO (dal Vomero a Montesanto): garantito il servizio dalle 7:00 (prima corsa) alle 9:20. Lo sciopero riprende fino alle 16:59. Servizio nuovamente garantito dalle 17:00 (prima corsa) alle 19:50 (ultima corsa della giornata). Lo sciopero riprende dalle 20:00 a fine servizio.

LINEA FUNICOLARE MERGELLINA (da via Manzoni a Mergellina): garantito il servizio dalle 7:00 (prima corsa) alle 9:20. Lo sciopero riprende fino alle 16:59. Servizio nuovamente garantito dalle 17:00 (prima corsa) alle 19:50 (ultima corsa della giornata). Lo sciopero riprende dalle 20:00 a fine servizio.