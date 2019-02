Pomigliano, sciopero spontaneo degli operai della Fca

"Uno sciopero spontaneo di tre ore proclamato ha bloccato il reparto stampaggio dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco. Altissima l'adesione. L'azienda costretta a far lavorare i capi reparto per non bloccare la produzione", scrive sui social il collettivo 48Ohm.

I lavoratori protestano contro i 18 turni annunciati dall'azienda a partire dal 4 marzo per far fronte alla produzione della nuova Panda.