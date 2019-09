Circum, sciopera il 2 percento del personale: treni fermi 4 ore

Giornata durissima per gli utenti della Circumvesuviana, colpita da uno stop del servizio di 4 ore dovuto allo sciopero dei lavoratori iscritti al sindacato Orsa.

Circumvesuviana ferma ore

L'Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, fa sapere che "su un totale di 2365 lavoratori presenti hanno aderito allo sciopero 61 addetti, pari a una percentuale del 2,57%". Una cifra minima, eppure come specificato dalla stessa holding tanto è bastato per far sì che dalle 9.05 alle 13.05 le linee Vesuviane fossero "quasi completamente ferme".

Linee suburbane e metropolitane

Servizio invece “pressoché regolare” mentre sulle linee flegree (Montesanto-Torregaveta e Montesanto-Licola), suburbane (Napoli-Benevento e Napoli-Piedimonte Matese) e metropolitane (Piscinola-Aversa).

Il trasporto con bus

Nessuna ripercussione invece per i servizi automobilistici con l'eccezione di quelle di pertinenza del deposito di Galileo Ferraris, Ischia e Sorrento, che hanno subito diverse soppressioni. Così al riguardo l'Eav: “Non vi sono state ripercussioni per le corse previste nella zona flegrea in partenza dal deposito di Agnano, per quelle previste nel Nolano in partenza dal deposito di Comiziano, per quelle previste nei comuni vesuviani costieri in partenza dal deposito di Torre Annunziata”.