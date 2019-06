Eav, il 6 giugno il personale sciopera: per 4 ore treni e bus fermi

Il giorno giovedì 6 giugno uno sciopero di 4 ore (dalle 9 alle 13:00) è stato proclamato da personale O.S. F.A.I.S.A. – CONF.A.I.L. dell'Eav. Disagi dunque su tutte le linee del trasporto regionale. Nel dettaglio le fasce di garanzia.

Linee Vesuviane

Ultime partenze prima dello sciopero

Da Napoli per Sorrento: 08:39

Da Napoli per Sarno: 08:02

Da Napoli per Baiano: 08:18

Da Napoli per Poggiomarino: 08:25

Da Napoli per San Giorgio via C.D: 08:41

Da Napoli per Acerra: 06:04

Per Napoli da Sorrento: 08:52

Per Napoli da Sarno: 08:49

Per Napoli da Baiano: 08:32

Per Napoli da Poggiomarino: 08:34

Per Napoli da San Giorgio via C.D: 08:49

Da Acerra per Pomigliano: 08:16

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

Da Napoli per Sorrento: 13:09

Da Napoli per Sarno: 13:02

Da Napoli per Baiano: 13:18

Da Napoli per Poggiomarino: 13:25

Da Napoli per San Giorgio via C.D: 13:11

Da Napoli per Acerra: 13:04

Per Napoli da Sorrento: 13:07

Per Napoli da Sarno: 13:20

Per Napoli da Baiano: 13:02

Per Napoli da Poggiomarino: 13:04

Per Napoli da San Giorgio via C.D: 13:19

Per Napoli da Acerra: 13:18

Linee Flegree

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Da Montesanto per Torregaveta: 08:01

Da Montesanto per Licola: 08:03



Per Montesanto da Torregaveta: 08:40

Per Montesanto da Licola: 08:43

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

Da Fuorigrotta per Torregaveta: 13:27

Da Fuorigrotta per Montesanto: 13:30

Da Montesanto per Torregaveta: 13:43

Da Montesanto per Licola: 13:43

Per Montesanto da Torregaveta: 14:00

Per Montesanto da Licola: 14:23

Linee Suburbane (treni)

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Da Napoli per Benevento (treno 3404): 08:21

Da Napoli per Piedimonte (treno 7854): 08:59

Per Napoli da Benevento (treno 3409): 07:58

Per Napoli da Piedimonte (treno 7851/50 via Aversa): 08:35

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

Da Napoli per Benevento (treno 3408): 13:34

Da Napoli per Piedimonte (treno 7866): 13:05

Per Napoli da Benevento (treno 3415): 13:11

Per Napoli da Piedimonte (treno 7867): 13:13

Linea Metropolitana

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Da Aversa per Piscinola: 08:45

Per Aversa da Piscinola: 08:45

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

Da Aversa per Piscinola: 13:15

Per Aversa da Piscinola: 13:15

Autolinee

Al momento non sono indicate eventuali fasce di garanzie, prime e ultime corse