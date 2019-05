Sciopero del trasporto pubblico del 17 maggio: le fasce di garanzia Eav

Anche i trasporti targati Eav saranno compresi nello sciopero del trasporto pubblico indeatto dal sindaco Usb e previsto per venerdì 17 maggio, dalle 11:00 alle 15:00. Nello specifico analizziamo le fasce di garanzia delle diverse linee dell'Ente Autonomo Volturno.

Linee Vesuviane

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Da Napoli per Sorrento: 10:39

Da Napoli per Sarno: 10:02

Da Napoli per Baiano: 10:18

Da Napoli per Poggiomarino: 10:25

Da Napoli per San Giorgio via CD: 10:41

Da Napoli per Acerra: 10:04

Per Napoli da Sorrento: 10:37

Per Napoli da Sarno: 10:49

Per Napoli da Baiano: 10:02

Per Napoli da Poggiomarino: 10:34

Per Napoli da San Giorgio via CD: 10:19

Per Napoli da Acerra: 10:17

Prime partenze nella fascia di garanzia

Da Napoli per Sorrento: 13:41

Da Napoli per Sarno: 14:02

Da Napoli per Baiano: 13:18

Da Napoli per Poggiomarino: 13:24

Da Napoli per San Giorgio via CD: 13:41

Da Napoli per Acerra: 14:04

Per Napoli da Sorrento: 13:25

Per Napoli da Sarno: 13:20 via Scafati

Per Napoli da Baiano: 13:32

Per Napoli da Poggiomarino: 13:35 via Ottaviano

Per Napoli da S. Giorgio via CD: 13:19

Per Napoli da Acerra: 14:17

Linee Flegree

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

Da Montesanto per Torregaveta: 9:41

Da Montesanto per Bagnoli: 10:31

Da Montesanto per Licola: 9:23

Per Montesanto da Torregaveta: 10:00

Per Montesanto da Bagnoli: 10:33

Per Montesanto da Licola: 10:03

Prime partenze nella fascia di garanzia

Da Montesanto per Torregaveta: 14:41

Da Montesanto per Licola: 14:43

Per Montesanto da Torregaveta: 14:40

Per Montesanto da Licola: 14:43

Per Montesanto da Fuorigrotta: 14:30

Per Montesanto da Quarto: 14:32

Linee Suburbane

Orario condizionato dal numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Eav non fornisce ulteriori indicazioni.

Linea Metropolitana Piscinola-Aversa

Orario condizionato dal numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Eav non fornisce ulteriori indicazioni.

Autolinee

Area Esercizio Sorrentino/Torrese - bacino Nolano – bacino Napoletano. Fascia di garanzia per le linee della penisola sorrentina, la linea Napoli-Scafati, le linee dei comune di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, la linea Napoli-Nola e le linee del vallo di Nola e Lauro: dalle 13:30 alle 15:00. In questa fascia oraria il servizio dovrebbe essere garantito.

Area Esercizio bacino Ischia/Procida e Flegreo. Fascia di garanzia per le linee di Ischia e Procida e le linee delle zona flegrea (Napoli-Monte di Procida e servizi di Bacoli): dalle 14:30 alle 15:00. In questa fascia oraria il servizio dovrebbe essere garantito.