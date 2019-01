Sciopero nazionale controllori di volo, disagi anche a Capodichino

Lo sciopero nazionale dei controllori di volo indetto oggi, rischia di causare disagi per i numerosi viaggiatori che partono e arrivano all'aeroporto di Capodichino. Molte partenze, previste dalle 13 alle 17, potrebbero infatti subire ritardi o arrivare ad essere cancellate.

Alitalia ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei voli annullati, precisando però che l'80% dei passeggeri riuscirà a partire in giornata. Gli aerei da e per Napoli che non partiranno sono i collegamenti nazionali con Roma Fiumicino e Milano Linate. Nel dettaglio i voli AZ 1269, AZ 1270, AZ 1288, AZ 1289, AZ 1292, AZ 1293, AZ 1294, AZ 1299.

Le low-cost Ryanair e Easyjet hanno assicurato che avvertiranno invece mano a mano i passeggeri, attraverso sms e mail. Anche Vueling ha pubblicato i voli che non saranno effettuati sul proprio sito.