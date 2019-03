Sciopero globale per il clima: la manifestazione a Napoli

La mobilitazione è mondiale, e Napoli è tra le città che stanno facendo la loro parte. L'obiettivo della manifestazione di oggi, cui hanno aderito in città gli studenti, le principali istituzioni e diverse sigle sindacali, è "una politica climatica più ambiziosa, a livello globale, europeo e nazionale".

Il corteo è partito da piazza Garibaldi, con appuntamento alle 9 e arrivo alla spicciolata. Tantissimi gli studenti presenti, che si sono mossi – molti con i genitori al fianco – alla volta di piazza del Plebiscito. Presenti anziani ("Siamo convinti che oggi potrà cambiare tutto"), e insegnanti, in gilet giallo ma - avvisano - senza riferimenti o richiami o significati particolari, ma solo perchè è ben visibile.

I due fondatori del movimento partenopeo, un'insegnante e uno studente universitario, armati di megafono hanno dato indicazioni per lo svolgimento del cortro: no ai fumogeni, e "se doveste trovare rifiuti per strada, raccogliamoli". Una sfilata pacifica e partecipata, quindi, con le parole di Greta Thunberg – la 16enne svedese candidata a Nobel per la pace – a fare da "guida" alle istanze dei manifestanti.

Gli organizzatori ci tengono a sottolineare che lo Sciopero Globale è espressione di un movimento apartitico. "Svolgiamo un’azione politica nel senso che stiamo esercitando pressione dal basso verso i leader affinché mettano finalmente il cambiamento climatico al centro della loro agenda – spiegano – Ma siamo un movimento apartitico nel senso che non portiamo rivendicazioni specifiche di un partito, ma una base sociale variegata e inclusiva, unita da un’unica grande causa".