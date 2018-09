Circumvesuviana, rischio lunedì nero: corse non garantite per agitazione del personale

Il mese di ottobre non inizia al meglio per i pendolari di Napoli e provincia. Si rischia, infatti, un lunedì nero per la Circumvesuviana.

L'Eav nel pomeriggio di domenica, infatti, ha annunciato che il giorno 1° ottobre, a causa di un'agitazione del personale, potrebbero non essere assicurate alcune corse sulle Linee Vesuviane.

Avvisi e annunci di eventuali soppressioni saranno pubblicati continuamente su sito e pagine social dell'Ente Autonomo Volturno per informare la clientela.

Sempre lunedì 1° ottobre, inoltre, sull'intero territorio cittadino di Napoli partirà il divieto di circolazione per ragioni ambientali.