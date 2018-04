Sciopero Eav e Ctp: venerdì 13 aprile nero per i trasporti

Si prepara l'ennesimo venerdì nero per i trasporti a Napoli. Il prossimo 13 aprile coincideranno le mobilitazioni dei dipendenti Eav e Ctp insieme a quella dei lavoratori di Trenitalia. Il blocco delle corse avverrà per quattro ore dalle 9 alle 13.

I dipendenti amministrativi invece sciopereranno a fine turno sempre per quattro ore. La motivazione della mobilitazione è legata al possibile taglio del servizio del 30%. Le sigle sindacali coinvolte sono la Faisa-Cisal e l'Ugl-Fna.

Verranno garantite solo le corse negli orari protetti.

Per quanto riguarda le corse della Ctp, i disservizi per i viaggiatori sulle linee di autobus potrebbero concentrarsi soprattutto per i collegamenti tra le province di Napoli e Caserta verso il capoluogo partenopeo. Difficile anche i collegamenti con la stazione Tav di Afragola.

Per ciò che concerne l'Eav, la linea più colpita sarà senza dubbio la Circumvesuviana gravando maggiormente sui viaggiatori provenienti dalla provincia.