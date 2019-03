Blocco Circum, De Luca: "Dai lavoratori richieste assurde"

Giornati di disagi per chi viaggia in Circumvesuviana. Al centro della mobilitazione dei lavoratori, una frenata nelle trattative sindacali per far fronte alle ore aggiuntive chieste dall'Eav. Di fatto, i dipendenti hanno rifiutato l'offerta dell'azienda, ritenuta non congrua, e hanno bloccato il servizio. Non ha usato parole dolci il presidente della Regione Campani Vincenzo De Luca: "Chiedere 350 euro al mese in più per poche ore di straordinario è fuori dal mondo civile. Le richieste ragionevoli vanno valutate e accettate, ma la dirigenza dell'Eav è di non cedere ad atteggiamenti ricattatori dei lavori".