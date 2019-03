Problemi sulle linee della Circumvesuviana: corse regolari il 7 marzo

Sono stati risolti i problemi di personale che avrebbero potuto provocare dei disservizi su alcune linee della Circumvesuviana per la giornata di domani, 7 marzo. Dopo le difficoltà di oggi 6 marzo, il servizio domani verrà garantito senza ulteriori disagi per gli utenti. A darne notizia è stata la stessa Eav con una comunicazione postata anche sul profilo Facebook dell'azienda, spesso utilizzato per dare comunicazioni urgenti all'utenza.

Il post su Facebook

“In relazione ai precedenti comunicati aziendali riguardanti disservizi per i giorni 6 e 7 marzo, si comunica alla gentile Clientela che domani, 7 marzo 2019, il servizio ferroviario sulle tratte Pomigliano-Acerra e Torre Annunziata-Poggiomarino riprenderà regolarmente”. Queste le parole postate dall'azienda annunciando così la fine dei problemi che però potrebbero ripresentarsi venerdì 8 marzo con un nuovo sciopero.