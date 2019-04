Sciopero Eav del 2 maggio: le fasce di garanzia

Ancora uno sciopero dei dipendenti dell'Eav il prossimo 2 maggio che provocherà la paralisi dei trasporti pubblici tra Napoli e provincia. Sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Faisa, Confail e Ugl anche se per i viaggiatori saranno garantite alcune fasce orarie.

Le fasce di garanzia

Si tratta delle ore che vanno dalle 6 e 18 alle 8 e 03 e dalle 13 e 18 alle 17 e 32. Dopodiché il servizio sarà completamente sospeso con chiaro disagio per i pendolari di tutta la provincia. Si tratta dell'ennesima mobilitazione a causa dei problemi aziendali e della trattativa per il contratto tra l'azienda e i lavoratori. Si prevede un'adesione massiccia dei lavoratori con grave pregiudizio per il servizio.